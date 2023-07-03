الاتحاد الكوري لنقابات العمال يطلق إضرابا عاما للدعوة إلى استقالة الرئيس يون

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من المقرر أن يبدأ الاتحاد الكوري لنقابات العمال إضرابا عاما اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين للمطالبة باستقالة الرئيس "يون صوك يول".ويخطط الاتحاد الكوري لنقابات العمال، الذي يعتبر الأكثر تشددا بين أكبر منظمتين عماليتين شاملتين في كوريا الجنوبية، لعقد مؤتمر صحفي في الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين أمام المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" في سيول.وأعلن رئيس الاتحاد "يانغ كيونغ سو" يوم الأربعاء الماضي عن بدء "كفاح شامل ضد حكومة يون"، بحيث يتم إطلاق عمل جماعي لدعم الحد الأدنى، وحماية العمال المتظاهرين، وحقوق العمال.وفي إعلانه، قال يانغ أيضا إن المجتمع الكوري يمر بأزمة خطيرة بسبب إصلاحات العمل التراجعية، وفقدان الديمقراطية، وانهيار سبل عيش الشعب، ودبلوماسية الخضوع في ظل حكومة يون.ومع ذلك، لم يتوقع اتحاد نقابات العمال أن يتسبب الإضراب العام في حدوث الكثير من الإزعاج للجمهور، وقال إنه على الرغم من أن الاحتجاج سيستمر لمدة أسبوعين على المستوى الأعلى للمنظمة، فإن معظم النقابات الأعضاء من مختلف القطاعات ستنظم إضرابا لمدة يوم أو يومين.وسوف تقام مسيرات على ضوء الشموع في جميع أنحاء كوريا في أمسيات 4 و7 و11 و14 يوليو للمطالبة باستقالة الرئيس "يون".