التسوق عبر الإنترنت في كوريا خلال شهر مايو يتجاوز 19 تريليون وون

Photo : KBS News

تجاوزت قيمة التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي مستوى 19 تريليون وون لأول مرة.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة التسوق عبر الإنترنت في مايو الماضي 19 تريليونا و246.3 مليار وون، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم معاملات خدمات السفر والنقل التي تدل على حجم الطلب على السفر، بما في ذلك تذاكر الطائرات والقطارات ومرافق الإقامة، قد شهد ارتفاعا بنسبة 40.3% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى تريليونين و123.3 مليار وون، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وكان حجم معاملات خدمات السفر والنقل قد بلغ 917.4 مليار وون في شهر يناير من العام الماضي، لكنه زاد بشكل مستمر ليتجاوز 1.8 تريليون وون في أبريل، ثم تريليوني وون في مايو.كما أشار التقرير إلى أن حجم معاملات خدمات القسائم الإلكترونية بلغ 834.2 مليار وون في مايو، بزيادة نسبتها 36.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.