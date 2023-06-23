منطقة سيه مان كُم تستضيف المخيم الكشفي العالمي لعام 2023

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من المقرر إقامة المخيم الكشفي العالمي لعام 2023، الذي يعتبر مهرجانا عالميا للشباب والمراهقين، في منطقة "سيه مان كُم" في مقاطعة شمال جولا الكورية الجنوبية يوم الأول من شهر أغسطس القادم، بمشاركة حوالي 43 ألف شاب من 152 دولة، ليصبح الأكبر في تاريخ المخيم الكشفي العالمي.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها مخيم كشفي عالمي في كوريا، بعد مرور 32 عاما من تنظيمه في منطقة "كوسونغ" بمقاطعة كانغ وان في عام 1991.وقد نظمت جمعية الكشافة أول مخيم كشفي عالمي في العاصمة البريطانية لندن في عام 1920، ويتم تنظيمه كل 4 سنوات.وسوف يُفتتح المخيم بعرض أوركسترا مكون من أعضاء الكشافة، وعرض ضوئي تقدمه 500 طائرة بدون طيار، وعرض للألعاب النارية.ومن المتوقع أن تتيح هذه الدورة من المخيم الكشفي فرصة لتعزيز الصداقة بين المشاركين، وتبادل الآراء بينهم حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المناخية والفقر.وسوف يتم تنظيم أنواع مختلفة من الأحداث والفعاليات خارج موقع المخيم، مثل تجربة الحرف الورقية الكورية، وتجربة الإقامة في معبد بوذي.وقال السكريتير العام للجنة التنظيمية "تشيه تشانغ هينغ" إنه سيتم تنظيم عرض كيبوب في المخيم ضمن الجهود الرامية إلى تحقيبق التوافق بين شباب العالم بغض النظر عن أديانهم وجنسياتهم ولغاتهم.كما ستقوم اللجنة التنظيمية بتسهيل عملية إصدار الجوازات للمشاركين الأجانب، وإدارة نقاط تفتيش مخصصة لهم في المطار.