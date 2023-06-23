رئيس الوزراء الكوري يقوم بجولة تشمل ترينيداد آند توباغو وبنما

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بدأ رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" جولة تشمل كلا من ترينيداد آند توباغو وبنما لمدة 8 أيام.وفي أثناء زيارته لترينيداد آند توباغو، سيشارك في قمة مجموعة الكاريبي المعروفة باسم "كاريكوم"، والتي ستعقد خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من يوليو.وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول كوري رفيع المستوى في قمة "كاريكوم".وقد تم تأسيس مجموعة الكاريبي التي تضم في عضويتها دول منطقة البحر الكاريبي يوم الرابع من شهر يوليو من عام 1973 في محاولة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.وفي قمة مجموعة الكاريبي، سيكشف رئيس الوزراء "هان" عن خطة لتوسيع التعاون بين كوريا الجنوبية ودول منطقة البحر الكاريبي في مجالات الاستجابة لتغير المناخ، والشؤون البحرية ومصائد الأسماك، والأمن الغذائي.كما سيعقد سلسلة من المحادثات الثنائية مع قادة الدول المشاركة، بمن فيهم رئيس وزراء ترينيداد آند توباغو، ورئيس وزراء كومنولث دومينيكا، ويطلب منهم دعم استضافة مدينة بوسان الكورية لإكسبو الدولي لعام 2030.وفي أثناء زيارته لبنما، سيعقد رئيس الوزراء الكوري محادثات مع رئيس بنما "لورنتينو كورتيزو"، حيث يبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والمصادر والطاقة.