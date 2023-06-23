الحكومة الكورية تبدأ خطوات تعويض أربعة من ضحايا العمل القسري

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين أنها بدأت في اتخاذ خطوات لإيداع تعويضات قضائية كانت الحكومة تعتزم تقديمها من خلال طرف ثالث، إلى الأربعة ضحايا المتبقين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب وأفراد أسرهم.وكانت الحكومة الكورية قد كشفت في وقت سابق يوم 6 مارس عن خطط لتقديم تعويضات تحت إشراف وزارة الداخلية لـ15 شخصا عبر مؤسسة ضحايا التعبئة القسرية التي ارتكبتها اليابان خلال فترة احتلالها لشبه الجزيرة الكورية.ويتم تعويض الخمسة عشر وعائلاتهم بما يتماشى مع أحكام المحكمة العليا في عام 2018 التي أمرت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة، وشركة "نيبون ستيل" اليابانية بتقديم تعويضات.ومن بين الـ15، وافق 11 على حل تلقي تعويضات من طرف ثالث، بينما رفضه أربعة، من بينهم ضحيتان على قيد الحياة. وقالت وزارة الخارجية إنها بدأت خطوات لإيداع تعويضات أولئك الذين رفضوا حل الطرف الثالث.وشددت الوزارة على أن الضحايا وعائلاتهم يمكنهم الحصول على التعويضات في أي وقت، وقالت إنها ستواصل مع مؤسسة ضحايا التعبئة القسرية بذل جهود مخلصة للحصول على تفهم الضحايا وعائلاتهم.