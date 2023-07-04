لجنة الاتصالات تصوّت على قرار تغيير طريقة تحصيل رسوم الترخيص

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ستعقد لجنة الاتصالات الكورية جلسة كاملة غدا الأربعاء لتصوت فيها على تعديلات قانون فصل تحصيل رسوم ترخيص التلفزيون عن فواتير الكهرباء المنزلية.وعقد القائم بأعمال رئيس هيئة مراقبة البث الحكومية "كيم هيو جيه" اجتماعا مغلقا أمس الاثنين، حيث طلب التصويت على القانون المنقح في الجلسة الكاملة القادمة للجنة.وفي حالة الموافقة على تلك التعديلات بواسطة لجنة الاتصالات غدا الأربعاء، ستدخل المراجعات حيز التنفيذ بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء ثم موافقة الرئيس.وفي الوقت نفسه، قالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية، المكلفة بتحصيل رسوم الترخيص، في بيان تم تقديمه إلى لجنة الاتصالات، إن القانون المنقح يتطلب تعديلا من أجل منع الارتباك ومنع زيادة التكاليف الناتجة عن التحصيل المنفصل للرسوم.وأضافت شركة الكهرباء أنه من أجل وضع التنقيحات المذكورة موضع التنفيذ، فإن هناك حاجة إلى قدر معين من الوقت للاستعدادات واتخاذ التدابير المؤقتة ضرورية لإنشاء الأنظمة ذات الصلة.