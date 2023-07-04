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وزارة التعليم تطلب من الشرطة إجراء تحقيقات في مخالفات التعليم الخاص

Write: 2023-07-04 10:31:54

وزارة التعليم تطلب من الشرطة إجراء تحقيقات في مخالفات التعليم الخاص

Photo : KBS News


قررت وزارة التعليم أن تطلب من وكالة الشرطة الوطنية وهيئة التجارة العادلة إجراء تحقيقات في اثنتي عشرة حالة من المخالفات بعد تلقي 261 بلاغا عن حدوث مخالفات في قطاع التعليم الخاص.
وقالت الوزارة إنها توصلت إلى هذا القرار أمس الاثنين بعد عقد اجتماع بشأن بحث تلك المخالفات وبعد إجراء مناقشات مع وكالة الشرطة ولجنة التجارة العادلة، وكذلك مكاتب التعليم في العاصمة والمقاطعات.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت 261 بلاغا حتى الساعة 6 من مساء أول من أمس الأحد، بما في ذلك 50 تقريرا متعلقا بأكاديميات خاصة واسعة النطاق متخصصة في إعداد الطلاب للامتحانات الحكومية للقبول في الجامعات، والمعروف باللغة الكورية باسم "سُو ننغ".
وتشمل تلك المخالفات حالتيْ تواطؤ مزعوم بين الأكاديميات الخاصة والهيئات المكلفة بكتابة أسئلة الامتحان، وسوف تطلب الوزارة من جهاز الشرطة التحقيق فيهما، بينما ستطلب الوزارة من لجنة التجارة العادلة التحقيق في عشر مخالفات حول قيام الأكاديميات الخاصة بالمبالغة في نتائج الطلاب، وشركات النشر التي أعلنت عن مشاركة مؤلفين في امتحان دخول الجامعات.
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