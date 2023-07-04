المحكمة تأمر باحتجاز مساعد للرئيس السابق للحزب المعارض في فضيحة الرشوة

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أمرت المحكمة باحتجاز مساعد للرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض "سونغ يونغ كيل" لدوره في فضيحة رشوة نقدية أحاطت بفوز "سونغ" في انتخابات قيادة الحزب في عام 2021.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية موافقة على مذكرة احتجاز المساعد السابق "باك يونغ سو" أمس الاثنين، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أنه قد يتلف الأدلة.وكانت النيابة قد طلبت في الأسبوع الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق "باك" بتهمة الرشوة وانتهاك قانون الأحزاب السياسية وقانون صناديق التمويل السياسي، حيث إنه متهم بتوزيع 67.5 مليون وون إجماليا بالتواطؤ مع "كانغ ريه غو" المحاسب السابق في مؤسسة الموارد المائية الكورية، ونائب الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي "لي جونغ غُن".ويُزعم أن "باك" تلقى 50 مليون وون من رجل أعمال في أبريل 2021 وسلم 60 مليون وون للنائب السابق عن الحزب الديمقراطي "يون كوان سوك"، الذي قام بعد ذلك بتوزيع الأموال على حوالي 20 نائبا للحزب في نفس الشهر لمساعدة "سونغ" على الفوز في انتخابات قيادة الحزب.