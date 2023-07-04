مجلس النواب الأمريكي يطلب تقريرا حول التعاون الدفاعي مع كوريا واليابان

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طلبت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي من وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، تقديم تقرير عن جهود التعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية واليابان.وجاء هذا الطلب ضمن تقرير للجنة صدر أمس الاثنين عن السنة المالية 2024 بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تم إقراره مؤخرا.وفي التقرير الخاص بالقانون لعام 2024، طلبت اللجنة من البنتاغون تقديم تقرير حتى يوم الأول من مارس من العام القادم 2024 حول "جهود التعاون الدفاعي الأخيرة" التي تشمل كوريا الجنوبية واليابان.وقالت اللجنة إن التقرير يجب أن يتضمن أيضا وصفا لأي فرص أو مبادرات يمكن للولايات المتحدة من خلالها تسهيل التعاون الدفاعي الثنائي المعزز بين كوريا الجنوبية واليابان أو تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، كما يتوجب أن يشمل أيضا "أي خطوات تعاونية جديدة أو إضافية" يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.وجاء هذا الطلب النادر من قبل لجنة مجلس النواب وسط التقدم السريع في التعاون الأمني بين الدول الثلاث، بعد التحسينات المهمة في العلاقات بين سيول وطوكيو.