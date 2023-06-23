تباطؤ التضخم في كوريا لأقل مستوى منذ 21 شهرا

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انخفض معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أقل من ثلاثة % للمرة الأولى منذ 21 شهرا، في شهر يونيو الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 111.12 نقطة في يونيو، بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر إلى نطاق 2% منذ سبتمبر 2021، عندما سجل نموا بنسبة 2.4%، كما استمر في التباطؤ الممتد منذ خمسة أشهر في نمو أسعار المستهلك، والذي بدأ بعد شهر يناير عندما سجل 5.2 نقطة مئوية.ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية، التي هبطت بنسبة 25.4% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ يناير 1985.وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 4.1% على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل مستوى منذ مايو من العام الماضي.