كوريا الشمالية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات

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أظهرت لقطات بثها التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية أمس الاثنين أنه قد تم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات، حيث ظهر مئات من الشباب في أحد المسارح في مقاطعة شمال "هام كيونغ" أول من أمس الأحد دون ارتداء كمامات، في تناقض صارخ مع حدث مماثل يوم الجمعة الماضي ارتدى خلاله جميع المشاركين الكمامات الواقية من العدوى.وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "رودونغ شين مون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، أن المواطنين أصبحوا بلا كمامات بدءا من الأول من شهر يوليو الجاري، باستثناء بعض المواقع المتعلقة بوباء كورونا.وقال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الكورية الشمالية ألغت إلزامية ارتداء الكمامات بدءا من هذا الشهر، وذلك نقلا عن مواطن كوري شمالي مقيم في مقاطعة شمال "بيونغ آن".وقال المصدر إنه في يوم الجمعة الماضي، أصدرت قيادة الحجر الصحي المركزي للطوارئ في كوريا الشمالية أمرا بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بدءا من 1 يوليو، وأضاف أن هذا الأمر تم تعميمه على سكان كوريا الشمالية والمصانع والشركات والمنظمات من خلال الفروع المحلية لقيادة الحجر الصحي.