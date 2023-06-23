رئيس وكالة الطاقة الذرية يزور اليابان لتقديم تقرير عن تصريف مياه فوكوشيما

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من المقرر أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليابان اليوم الثلاثاء قبل إطلاق طوكيو للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كي" إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" سوف يلتقي برئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم، حيث يقدم له التقرير النهائي حول تقييم الوكالة لسلامة عملية التصريف المخطط لها.وقالت "إن إتش كي" إن الحكومة اليابانية ستتلقى التقرير النهائي خلال الاجتماع وستبدأ في التنسيق بشأن التوقيت المحدد للتصريف خلال هذا الصيف. ومن المتوقع أن يتضمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم الوكالة لسلامة عملية تصريف المياه، وكذلك نتائج التفتيش على عينات المياه المعالجة، ونظام معالجة السوائل المتقدم الذي يزيل المواد المشعة من مياه الصرف الملوثة.وقد اتخذ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفا مفاده أنه إذا تم تصريف المياه بشكل صحيح وفقا للمعايير، فلن تكون هناك آثار ضارة على البيئة أو مشاكل في المأكولات البحرية أو المنتجات الزراعية في منطقة فوكوشيما. وقالت "إن إتش كي" أيضا إنه من المتوقع أن ينعكس موقف مماثل في التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إصداره اليوم.