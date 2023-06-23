المسرح الموسيقي الكوري يسعى للانتشار عالميا

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يسعى المسرح الموسيقي الكوري إلى دخول الأسواق العالمية على نهج أغاني الكي بوب والمسلسلات والأفلام الكورية. وفي هذا السياق، دعت دائرة المسرح الموسيقي الكوري عددا من المنتجين والمستثمرين الأجانب إلى سيول من أجل إقامة فعاليات تستهدف استقطاب الاستثمارات في هذا المجال.وفي هذا الإطار تم تقديم عرض موجز للمسرحية الموسيقية الكورية "آخر رجل" خلال الأسبوع الماضي بمشاركة 16 شركة متخصصة في إنتاج أعمال المسرح الموسيقي والاستثمار فيها، بما في ذلك شركة "برودواي" الأمريكية، وشركة "ويست اند" البريطانية.وقالت "هيذر شيلدز" المؤسسة المشتركة لشركة "برودواي" إن المتفرجين الكوريين يتميزون بحماس كبير نحو الفنون، ولهذا فإن هناك إمكانية كبيرة لدخول أعمال المسرح الموسيقي الكورية إلى "برودواي".كما أقيمت فاعلية خاصة للتشاور حول الاستثمار بين المنتجين المحليين والمسؤولين الأجانب ذوي الصلة من أجل مساعدة شركات الإنتاج الصغيرة الكورية على التعود على دخول الأسواق العالمية.يذكر أنه تم خلال السوق الدولية للمسرح الموسيقي الكوري التي أقيمت في العام الماضي تقديم 20 عملا كوريا، وتم بيع 3 منها في الخارج.وتنوي الحكومة الكورية مواصلة دعم المسرح الموسيقي المحلي في الخارج، بما في ذلك تنظيم عروض موجزة لبعض الأعمال الكورية الممتازة في كل من منطقة برودواي الأمريكية ومدينة طوكيو عاصمة اليابان خلال شهر أكتوبر القادم.