الحكومة الكورية تقرر الاستمرار في حظر استيراد المنتجات البحرية من فوكوشيما

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أجرى حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية حوارا مع الحكومة أمس بشأن مسألة تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية اليابانية، وذلك قبيل إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقريرها النهائي بشأن عملية التصريف، حيث أوضحا بأنهما سيشرحان المحتويات الرئيسية التي سترد في ذلك التقرير بعد صدوره إلى الشعب الكوري، كما سيحافظان على خطة حظر استيراد المنتجات البحرية من فوكوشيما إلى أن يطمئن الشعب، حتى ولو صدرت نتائج تؤكد على سلامة المياه في تلك المنطقة اليابانية.وقال "يون جيه اوك" زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم إنه قد تمت مناقشة إعداد إجراءات مضادة دقيقة وشاملة على المستوى الحكومي في هذا الصدد.كما صرح نائب الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الوطنية "بارك كو يون" بأن الحكومة الكورية ستسعى إلى الاطلاع بسرعة على محتويات تقرير وكالة الطاقة الذرية فور صدوره، بقيادة وزارة الخارجية ولجنة سلامة الطاقة النووية، ثم شرحها بالتفصيل للجمهور.وفيما يتعلق بإجراءات حظر المنتجات البحرية من فوكوشيما القائمة حاليا في كوريا، أكد يون أن الخطة سوف تستمر دون قيود زمنية حتى يشعر الشعب بالأمان، مؤكدا على ضرورة عدم إثارة أي قلق بشأن الطعام.كما أكد أيضا على ضرورة قيام الحكومة الكورية بفحص تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.يشار إلى أن الحوار شارك فيه من جانب الحزب كل من: نائب رئيس التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي يانغ سون" والنائب البرلماني "سونغ إيل جونغ"، ومن جانب الحكومة كل من: نائب الأمين لمكتب تنسيق الشؤون الوطنية "بارك كو يون" ونائب وزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات "جو سونغ كيونغ"، ونائبة وزير الخارجية "او يونغ جو"، ونائب وزير البيئة "إيم سانغ جون، ونائب وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية "بارك سونغ هون"، ورئيسة لجنة السلامة النووية "يو كوك هي"، ورئيسة هيئة سلامة الغذاء والدواء "او يونغ كيونغ".