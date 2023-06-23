رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور كوريا خلال هذا الأسبوع

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من المنتظر أن يقوم "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إلى كوريا الجنوبية بدءا من يوم الجمعة القادم ولمدة 3 أيام، بعد أن يختتم زيارته الحالية إلى اليابان.ومن المتوقع أن تركز هذه الزيارة على شرح محتويات تقرير الوكالة بشأن خطة تصريف مياه محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية المعطلة، وذلك من خلال لقاءات مع عدد من المسؤولين الكوريين بمن فيهم وزير الخارجية "بارك جين".وفي هذا السياق، قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الدخول في حالة الاستجابة للطوارئ، حيث توقع أن يتضمن التقرير السماح بتصريف المياه فعليا، وبالتالي يخطط الحزب لتحليل محتويات التقرير وتنظيم جلسات استماع برلمانية.وفي المقابل، وجّه حزب "قوة الشعب" الحاكم انتقادات للحزب المعارض واتهمه بأنه يسعى فقط إلى إثارة قلق الشعب حتى قبل صدور التقرير.وتعهد الحزب الحاكم بالحفاظ على حظر المنتجات البحرية من منطقة فوكوشيما، كما أكد أنه لن يتعاون مع الحزب المعارض بشأن مطالبته بعقد جلسات استماع برلمانية، حيث إن الحزب الديمقراطي قد خالف الاتفاق ذي الصلة من خلال التعامل بشكل فردي مع قرار المطالبة بإلغاء تصريف المياه الملوثة.