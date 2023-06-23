الحكومة الكورية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 1.4%

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قررت الحكومة الكورية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار 0.2%، إلى 1.4%، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى انخفاض حجم الصادرات بدرجة أكبر مما كان متوقعا.كما توقعت الحكومة أن تصل نسبة الارتفاع في الأسعار خلال هذا العام إلى 3.3%، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة سابقا.جاء ذلك في تقرير أعدته الحكومة اليوم بعنوان "اتجاه السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2023"، حيث توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 1.4% نتيجة لتراجع الصادرات بسبب تباطؤ التجارة وغير ذلك من العوامل. وتعد هذه النسبة أقل توقعات المعهد الكوري للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، والبالغة 1.5%.وأوضح "بانغ كي سون" نائب وزير المالية والاستراتيجية أن قطاعي الصادرات والاستثمار لم يسجلا أداء جيدا في النصف الأول من هذا العام.كما توقعت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية أن تنخفض قيمة الصادرات بنسبة 6.6% هذا العام مقارنة مع العام الماضي، وأن تنخفض الواردات بنسبة 8.6%.وقال التقرير إن الحساب الجاري سيسجل فائا يبلغ 23 مليار دولار هذا العام، لكن السبب في ذلك يرجع إلى تأثيرات توزيعات الأرباح، وليس ازدهار الصادرات والواردات.وتوقع التقرير أيضا أن ينخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 1.2% نتيجة لتباطؤ صناعة أشباه الموصلات.