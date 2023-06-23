وزارة التوحيد تأمر مؤسسة كيسونغ بتخفيض ميزانيتها

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أمرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية "مؤسسة دعم منطقة كيسونغ الصناعية" و"رابطة دعم التبادلات والتعاون بين الكوريتين"، التابعتين للوزارة، بتخفيض ميزانياتهما.وقال مسؤول في الوزارة اليوم إنه تم توجيه أمر لكل من المؤسستين بإعداد خطة للميزانية الشهر الماضي، وهو ما سيؤدي إلى إجراء إعادة هيكلة ضخمة بالتوازي مع تدهور نشاطاتهما وخطة الحكومة لتخفيض ميزانياتهما للعام القادم.وأوضح أن السبب في إصدار هذا الأمر هو أنه تم تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي وتعليق التعاون والتبادلات بين الكوريتين فعليا، وبالتالي من الضروري أن يتم ترجمة ذلك في الميزانيات، مثل إعادة الهيكلة وتخفيض الميزانية.وفيما يتعلق باتجاه إعادة تنظيم وزارة التوحيد في المستقبل، توقع المسؤول أن يبدأ نائب الوزير الذي تولى منصبه أمس في بذل جهود داخلية من خلال الوضع في الاعتبار الاهتمامات الداخلية والخارجية.