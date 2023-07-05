لجنة التجارة العادلة تداهم شركات الترفيه للاشتباه في انتهاك قانون التعاقد من الباطن

Photo : KBS News

بدأت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية تحقيقات أمس الثلاثاء مع شركات الترفيه الكبرى للاشتباه في انتهاكها لقانون التعاقد من الباطن.وأرسلت اللجنة محققين إلى كل من شركة "هايب"، وشركة "إس إم" وشركة "واي جي"، لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات قد قدمت طلبات لإنتاج ألبومات أو بضائع للمعجبين دون إبرام عقود بشكل صحيح مع الشركات التي استعانت بها.وسوف ينظر المحققون أيضا فيما إذا كانت شركات الترفيه قد فشلت في دفع تكاليف جهود الإنتاج بشكل صحيح، أو أجبرت الشركات الفرعية على تضمين بنود غير عادلة في عقودها، ولكن لن يراجع المحققون ما إذا كان قد تم إبرام أي عقود غير عادلة بين وكالات الترفيه والمشاهير.وتأتي هذه التحقيقات الأخيرة في الوقت الذي كشفت فيه لجنة التجارة العادلة عن خطط من أجل فحص ممارسات التعاقد من الباطن غير العادلة في صناعات البرمجيات والمحتويات خلال هذا العام.