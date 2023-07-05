الحكومة الكورية تقرر تفعيل الاستجابة للطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة

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قررت الحكومة الكورية تفعيل "المستوى الأول" من وضع الاستجابة للطوارئ، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في أعقاب إصدار أمر بمراقبة هطول أمطار غزيرة لمنطقة العاصمة الكبرى ومقاطعتي جنوب وشمال تشونغ تشُنغ.وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنه تم تفعيل المستوى الأعلى من وضع الاستجابة للطوارئ في مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة في الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء، كما رفعت الوزارة مستوى التأهب لأزمة الأمطار الغزيرة في كوريا بدرجة واحدة من "الاهتمام" إلى "الحذر".وقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تشهد المناطق الداخلية في وسط كوريا، والمناطق الداخلية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ ومقاطعتي جنوب وشمال جولا، والسواحل الجنوبية في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وجزيرة جيجو، أمطارا بمعدلات تتراوح بين 30 ملليمترا إلى 70 ملليمترا حتى صباح اليوم الأربعاء.وأمر المقر الرئيسي لمكافحة الكوارث والسلامة، الوكالات ذات الصلة بتقييد الوصول إلى المناطق المعرضة للانهيارات الطينية أو الفيضانات، بما في ذلك السواحل والوديان، وتنفيذ عمليات إخلاء في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر.وحث نائب وزير الداخلية والسلامة "هان تشانغ صوب" الجمهور على الامتناع عن الخروج من المنازل، ومواصلة مراقبة الأحوال الجوية.