وكالة الطاقة الذرية تصف خطة تصريف مياه فوكوشيما بأنها متوافقة مع المعايير الدولية

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية تتفق مع المعايير الدولية.وكشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" عن هذا التقييم في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، بعد أن سلم تقرير الوكالة النهائي للتحقق من سلامة عملية تصريف المياه، إلى رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وقال "غروسي" إن التقرير جاء نتيجة للجهد الذي بذله فريق العمل التابع للوكالة، ومساعدة ومشورة خبراء مرموقين في مجال الحماية النووية من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك خبراء من الدول المجاورة لليابان. وأكد على أن الخطة اليابانية كما تم اقتراحها ومراجعتها تتماشى مع المعايير الدولية المتفق عليها.وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التقرير يلخص عمل وكالته على مدى العامين الماضيين. وأضاف أن الوكالة ستواصل التحقق من سلامة المياه التي سيتم تصريفها في البحر من محطة فوكوشيما، مع استمرار الحضور في موقع المحطة.يذكر أنه يتم حاليا تخزين المياه المشعة المعالجة في محطة فوكوشيما النووية المعطلة في أكثر من ألف خزان، وهو ما يقترب من حوالي مليون و370 ألف طن.