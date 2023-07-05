المكتب الرئاسي يلتزم الصمت بشأن تقرير وكالة الطاقة الذرية حول مياه فوكوشيما

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لم يصدر أي رد من قبل المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي خلص إلى أن خطة اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية المعطلة تفي بمعايير السلامة الدولية.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي للكي بي إس أمس الثلاثاء بأنه ليس هناك تعليق على ذلك من قبل المكتب الرئاسي، حيث تقدم السلطات ذات الصلة إحاطات يومية وستصدر موقفها بشأن هذه المسألة. ومن المرجح أن يصدر مكتب تنسيق السياسات الحكومية ولجنة الأمن والسلامة النووية بيانا رسميا بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمر صحفي يومي صباح اليوم الأربعاء.ومن المقرر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" كوريا الجنوبية بدءا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، ولكن من غير المرجح أن يتم عقد اجتماع بينه وبين الرئيس "يون صوك يول".ويذكر أنه بناء على طلب من اليابان، شكلت الوكالة فريق عمل مؤلفا من خبراء من 11 دولة في شهر يوليو من عام 2021 لتقييم سلامة خطة اليابان لإطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما في البحر.وفي تقريرها النهائي بعد عامين من عمليات التفتيش، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن خطة طوكيو للإفراج عن المياه المعالجة تتفق مع معايير السلامة الخاصة بها.