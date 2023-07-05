الأمطار الغزيرة تتسبب في أضرار في عشرة منشآت في منطقة العاصمة

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تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء في إلحاق أضرار بعشر منشآت في منطقة العاصمة سيول.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، تعرض مبنيان عامان بالإضافة إلى ثمانية مرافق ومبان مملوكة ملكية خاصة، للتدمير والغرق.وأضاف أنه في حوالي الساعة 7:30 من مساء أمس الثلاثاء، انهار جسر طريق فيمنطقة "أوبال سان" في حي "كانغ صو" في سيول، مما دفع السلطات المعنية إلى الاستجابة بإجراءات السلامة.وقد غمرت المياه طريقا في مقاطعة "كيونغ كي"، بينما انهار جدار احتياطي في مدرسة لتعليم قيادة السيارات في مدينة "يانغ جو" في نفس المقاطعة، مما تسبب في إخلاء منزلين في تلك المنطقة مؤقتا.وغمرت الأمطار منزلين ومبنى تجاريا في مدينة "كو يانغ" بمقاطعة كيونغ كي، ومنزلين في "نام يانغ جو"، بالإضافة إلى مبنى سكني ومصنع في مدينة "إنتشون". وبالإضافة إلى ذلك، عانت 423 أسرة في منطقة "هينغ شين" من انقطاع التيار الكهربائي في الساعة 11:20 مساء.