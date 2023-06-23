انتعاش الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في يونيو

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زادت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بحوالي 500 مليون دولار في شهر يونيو الماضي بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغت 421 مليارا 450 مليون دولار في نهاية يونيو، بزيادة تبلغ 470 مليون دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية شهر مايو.وانتعشت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بعد شهر من انخفاضها لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في مايو. وأشار مسؤول في البنك المركزي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 0.8% الشهر الماضي، مما رفع من قيمة الأصول غير الدولارية.وأضاف التقرير أن كوريا الجنوبية كانت في نهاية مايو التاسعة على مستوى العالم من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان وسويسرا والهند.