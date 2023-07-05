الأحزاب السياسية تتفاعل بشكل مختلف مع تقرير وكالة الطاقة بشأن مياه فوكوشيما

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أظهرت الأحزاب السياسية الكورية ردود فعل متناقضة بشكل صارخ على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي خلص إلى أن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة تفي بمعايير السلامة الدولية.وقال المتحدث باسم حزب "قوة الشعب" الحاكم "كانغ مين كوك" أمس الثلاثاء إنه يتوجب على كوريا الجنوبية كدولة محورية في المجتمع الدولي، أن تقبل التقرير بكل تواضع، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة لعامين من عمليات التفتيش التي أجراها فريق من الخبراء من 11 دولة. وأكد "كانغ" على أنه قد حان الوقت الآن للرد بهدوء على خطة اليابان للتخلص من المياه الملوثة بناء على تحليل عقلاني، مؤكدا أن القضية دخلت مرحلة جديدة. وحث المتحدث الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على التوقف عن نشر شائعات كاذبة حول القضية لتحقيق مكاسب سياسية دون أي أساس علمي.ومن جانبه، أدان الحزب الديمقراطي المعارض تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصفه بأنه تقييم "أجوف"، كما اتهمه بالفشل في التحقق من سلامة التصريف المخطط لمياه فوكوشيما. وفي مؤتمر صحفي في البرلمان أمس الثلاثاء، قالت اللجنة الخاصة بالحزب المناهضة لعملية تصريف مياه فوكوشيما، إن الوكالة تخلت فعليا عن مسؤولياتها في التحقق من سلامة المياه. وانتقدت اللجنة التقرير لافتقاره التام للتحقق من أداء نظام التنقية المخصص وكذلك إغفال الإطار الزمني لعملية المعالجة.