وزير خارجية اليابان يجتمع مع نظيريه الكوري والصيني

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قالت تقارير صحفية إن وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" سينظم محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريه الكوري الجنوبي والصيني على هامش الاجتماعات القادمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في إندونيسيا.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن "هاياشي" يرتب محادثات منفصلة مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "باك جين"، ووزير الخارجية الصيني "تشين كانغ"، على هامش منتدى آسيان الإقليمي المقرر عقده يومي الخميس والجمعة القادمين في جاكرتا.وخلال هذه الاجتماعات، من المتوقع أن يقدم "هاياشي" شرحا لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية بناء على الاستنتاج الوارد في التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن معايير السلامة الدولية مستوفاة في الخطة اليابانية.ويقول المراقبون إن هذه الاجتماعات تهدف إلى ضمان الحصول على تفهم كوريا والصين لعملية التصريف، حيث إنهما تعربان عن معارضتهما لتلك الخطة، بما في ذلك دعوة السفير الصيني لدى اليابان "او جيانغ او" أمس الثلاثاء لطوكيو إلى إلغاء خطتها.