كوريا والاتحاد الأفريقي يعقدان اجتماعا للمشاورات السياسية

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عُقد أمس الثلاثاء في العاصمة الكورية سيول الاجتماع الرابع للمشاورات السياسية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأفريقي، بمشاركة مدير إدارة شؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكورية "كيم أون جونغ"، ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي "عثماني يوسف".وتم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بإدارة صندوق التعاون بين كوريا والاتحاد الأفريقي، والقمة الكورية الأفريقية لعام 2024.وطالب الجانب الكوري نظيره الأفريقي بإيلاء الاهتمام والدعم للقمة الكورية الأفريقية التي ستعقد في العام القادم، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية قد أجرت تبادلات رفيعة المستوى مع الدول الأفريقية ضمن الجهود الرامية إلى تقوية العلاقات الدبلوماسية معها.ومن جهته، دعا الجانب الأفريقي كوريا الجنوبية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين من خلال إطار التعاون الكوري الأفريقي الذي تم تبنيه في العام الماضي.