اليابان تخطط لإجراء مباحثات مع كوريا والصين بشأن تصريف مياه فوكوشيما

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قال تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليومية اليابانية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" ينوي إجراء مباجثات ثنائية مع كل من نظيره الكوري "بارك جين" والصيني "تشين كانغ" على هامش اجتماعات وزراء خارجية اتحاد دول جنوب شرق آسيا، آسيان، الذي سيعقد في العاصمة الإندونيسية جاكارتا يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر يوليو الجاري.وسوف يقدم الوزير الياباني خلال الاجتماع شرحا لنظيريه الكوري والصيني حول خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، بناء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفيد بأن هذه الخطة تلبي معايير السلامة الدولية.وكان رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد أمر يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي الوزراء ذوي الصلة بعملية تصريف المياه الملوثة بتقديم شرح شامل للجهات المهتمة داخل وخارج البلاد حول هذا الموضوع.ومن جانبه، عقد السفير الصيني لدى طوكيو مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، دعا فيه الحكومة اليابانية إلى سحب قرارها بتصريف المياه الملوثة في البحر.