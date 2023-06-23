سيول تؤكد عدم فعالية قمر التجسس الكوري الشمالي المنتشل من البحر الغربي

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أثبتت نتائج التحليلات التي أجراها الجيش الكوري الجنوبي أن القمر الاصطناعي الكوري الشمالي الذي سقط في البحر عقب إطلاقه، وتم انتشاله من البحر الغربي، ليست لديه فعالية عسكرية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قاموا بإجراء تحليلات دقيقة على حطام الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي والقمر الاصطناعي العسكري الذي كان على متن الصاروخ، وقد أثبتت نتائج تلك التحليلات أن القمر الاصطناعي الكوري الشمالي ليست لديه فعالية في التجسس العسكري.وأضافت الهيئة أنها أنهت اليوم عملية البحث عن حطام الصاروخ الفضائي والقمر الاصطناعي الكوري الشمالي وانتشاله، والتي جرت في البحر الغربي فور إطلاق الصاروخ وسقوطه يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي.