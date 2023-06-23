كوريا تؤكد احترامها لتقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن تصريف مياه فوكوشيما

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أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الحكومة سوف تعطي أولوية قصوى لحماية صحة وسلامة أفراد الشعب.جاء ذلك تعليقا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفيد بأن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما تلبي معايير السلامة الدولية.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" اليوم الأربعاء إن سيول تحترم نتائج عملية التحقق من السلامة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعد مؤسسة عالمية رائدة في مجال السلامة النووية.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية سوف تستمر في متابعة تنفيذ الخطة اليابانية من خلال التعاون مع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة اليابانية.وأشار أيضا إلى أن الحكومة الكورية ستعزز مراقبة سلامة المياه والمنتجات البحرية الكورية من خلال زيادة عدد مرافق الاختبار الاشعاعي إلى 200 من 92 حاليا.