معدل ارتفاع أسعار الراميون في كوريا يسحل أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية

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سجل معدل ارتفاع أسعار المعكرونة الفورية "راميون" في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته خلال شهر يونيو الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك للراميون 123.95 نقطة في يونيو، بارتفاع نسبته 13.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المانضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر يناير من عام 2009 الذي تعرض فيه العالم لأزمة مالية.وبلغ معدل التضخم في يونيو 2.7%، أي أقل من معدل ارتفاع أسعار الراميون بـ10.7%، ليسجل الفارق بين معدلي التضخم وارتفاع أسعار الراميون أعلى مستوياته منذ شهر يناير من عام 2009.وتوقع التقرير أن يتم تضييق هذه الفجوة خلال شهر يوليو الجاري، نظرا لأن شركات الراميون الكورية بدأت تخفض أسعار منتجاتها.وقد قررت شركة "نونغ شيم" تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة 4.5%، فيما خفضت شركة "سام يانغ" أسعار منتجاتها بنسبة 4.7%، وشركة "أوتوغي" بنسبة 5%، وشركة "بال دو" بنسبة 5.1%.