وزير المالية يؤكد عدم طلب ميزانية تكميلية للنصف الثاني من العام

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أكد وزير المالية "تشو كيونغ هو" موقف الحكومة بأنها لن تطلب تخصيص ميزانية تكميلية لتعزيز الاقتصاد في النصف الثاني من هذا العام.وجاءت تصريحات "تشو" أمس الأربعاء خلال جلسة كاملة للجنة البرلمانية للشؤون المالية، ردا على سؤال من أحد النواب المعارضين حول كيفية تخطيط الحكومة لسياساتها المالية وسط النقص في الإيرادات الضريبية.وقال الوزير إنه يتعين على الحكومة الامتناع عن الاعتماد على الإنفاق لتعزيز الاقتصاد من خلال الحصول على المزيد من القروض بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد.وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن الاتحاد الكوري لتعاونيات الائتمان المجتمعية، والذي يشهد معدلات قياسية غير مسبوقة في التأخر عن السداد، قال "تشو" إن سلامة الاتحاد وسيولته المالية في حالة جيدة نسبيا.وفيما يتعلق بميزانية العام القادم، قال "تشو" إن الحكومة ستراجع جميع المشروعات التي تتلقى دعما حكوميا من الصفر في عملية إعداد ميزانية العام القادم، كما ستهدف إلى عدم تخصيص إنفاق على المشروعات التي تبين أنها استخدمت الدعم على نحو غير قانوني أو غير عادل.