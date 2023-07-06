كي بي إس تعترض على قرار لجنة البث بفصل تحصيل رسوم

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اعترضت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" على قرار لجنة البث والاتصالات الكورية بالموافقة على فصل رسوم رخصة مشاهدة تلفزيون "كي بي إس" ونظام البث التعليمي "إي بي إس" عن فواتير الكهرباء.وفي بيان صدر أمس الأربعاء، أشارت "كي بي إس" إلى وقوع مشاكل إجرائية في عملية صنع القرار بالهيئة، ودعت إلى منح ما يكفي من الوقت لإجراء مناقشة اجتماعية شاملة حول البث العام.وقالت "كي بي إس" إن لجنة البث والاتصالات الكورية قد أقرت النسخة الأصلية من المرسوم التنفيذي المعدل لقانون البث في غضون 10 أيام فقط، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ربع فترة الأربعين يوما المعتادة لعملية الإخطار التشريعي المسبق.وأضافت "كي بي إس" أن اللجنة رفضت طلب الإذاعة لتقديم بيان حول آرائها فيما يتعلق بالتغيير في تحصيل رسوم الترخيص، كما رفضت أيضا الآراء التي قدمتها شركة "كوريا" للطاقة الكهربائية والتي عُهد إليها بتحصيل رسوم الترخيص.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، وافقت لجنة البث والاتصالات الكورية الحكومية على المرسوم التنفيذي المعدل لقانون البث، والذي ينص على فصل تحصيل الرسوم.وبهذا من المتوقع أن يتم إصدار المرسوم المعدل لقانون البث في منتصف يوليو الجاري على أقرب تقدير، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ثم موافقة الرئيس.