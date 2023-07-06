رئيس الوزراء الياباني يسعى للاجتماع مع الرئيس يون على هامش قمة الناتو

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قالت تقارير صحفية إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" يسعى إلى عقد قمة ثنائية مع رئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول"، على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، في ليتوانيا الأسبوع القادم.وقال تقرير نشرته صحيفة "ماينيتشي" اليومية اليابانية أمس الأربعاء إن "كيشيدا" يعتزم إطلاع "يون" مباشرة على سلامة خطة تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما".وتأتي هذه الخطوة في محاولة للتخفيف من المعارضة العامة في كوريا الجنوبية، مع اقتراب تنفيذ عملية التصريف بعد انتهاء جميع الاستعدادات وصدور التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وإذا عُقدت قمة "يون" و"كيشيدا" على هامش اجتماع الناتو، فسوف تكون تلك هي القمة بعد شهرين فقط من اجتماعهما في قمة مجموعة السبع في "هيروشيما".كما ينسق وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" لعقد محادثات مع نظيريه الكوري والصيني خلال منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، في إندونيسيا الأسبوع القادم، لتقديم المزيد من التوضيح بشأن خطة تصريف المياه المرتقبة.