توجيه المزيد من الاتهامات إلى رئيس مجموعة سانغ بانغ وول السابق

Photo : YONHAP News

وجهت النيابة العامة إلى الرئيس السابق لمجموعة "سانغ بانغ وول" لائحة اتهام إضافية شملت تهم الاختلاس وخيانة الأمانة.وقال مكتب النيابة العامة الإقليمي في مدينة "سو وان" أمس الأربعاء إن التهم أُضيفت إلى "كيم صونغ تيه" الاتهامات السبعة التي يُحاكم بالفعل بارتكابها، بما في ذلك الرشوة والاختلاس وانتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي.وتتعلق التهم الأخيرة بالشكوك حول أن "كيم" قدم مكاسب غير عادلة لشركة "كانغ ليم"، وهي شركة تابعة للمجموعة، من خلال شراء الشركة الأم في ديسمبر 2020 لأسهم "كانغ ليم" بحوالي 8 مليارات وون، أي حوالي 6 ملايين دولار أمريكي، أعلى من القيمة المقدرة.كما اتُّهِم باختلاس حوالي ملياري وون من أموال الشركة في مارس 2020 لسداد الرهون العقارية للأسهم.ويخضع كيم للمحاكمة بالفعل لتسليمه حوالي 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية بين يناير وديسمبر 2019 سعيا وراء تنفيذ مشروعات بين الكوريتين.كما يُتهم "كيم" باختلاس 53.8 مليار وون من خمس شركات غير مدرجة يشتبه في أنها شركات وهمية تأسست تحت أسماء المديرين التنفيذيين والموظفين في المجموعة، بالإضافة إلى إجبار الشركات التابعة للمجموعة على منح 1.1 مليار وون في شكل أموال دعم.