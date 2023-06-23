رئيس وكالة الطاقة الذرية يؤكد مراقبة تصريف مياه فوكوشيما حتى النهاية

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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن وكالته التابعة للأمم المتحدة ستبقى في محطة "فوكوشيما"النووية حتى يتم تصريف آخر قطرة من المياه الملوثة بأمان.ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" بهذا التصريح أمس الأربعاء عندما قدم شرحا للتقرير النهائي للوكالة حول سلامة خطة تصريف المياه اليابانية، إلى قادة جمعيات الصيد ورؤساء الحكومات المحلية في مدينة "إيواكي"، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب المحطة.وقال "غروسي" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبقى في "فوكوشيما"، وسوف تواصل المراجعة والفحص والتحقق من سلامة الخطة في العقود القادمة.وجاءت تصريحات "غروسي" في الوقت الذي افتتحت فيه الوكالة مكتبا ميدانيا في وقت سابق من اليوم في محطة الطاقة النووية المعطلة لمراقبة التصريف الآمن للمياه المشعة المعالجة في المحيط الهادئ.ومن ناحية أخرى، تبنت جمعية مصائد الأسماك في "فوكوشيما" بالإجماع قرارا يوم الجمعة الماضي يؤكد معارضتها لخطة التصريف.