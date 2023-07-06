محكمة سو وان ترفض إيداع الحكومة لتعويضات لضحايا العمل القسري

Photo : YONHAP News

ما زالت الحكومة تواجه عقبات في محاولتها إيداع تعويضات لضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب ولعائلاتهم، الذين رفضوا قبول تلك المدفوعات من تبرعات الشركات المحلية.ورفضت محكمة "سو وان" الإقليمية أمس الأربعاء إيداع تعويضات لأسرة الضحية الراحل "جونغ تشانغ هي"، مشيرة إلى الاعتراض الواضح من أفراد الأسرة على تقديم التعويض عن طريق طرف ثالث.وكان هذا الرفض هو الثالث بعد أن رفضت المحاكم في "كوانغ جو" و"جون جو" إيداع الأموال للضحية الراحل "بارك هيه أوك" والضحية المتبقي على قيد الحياة "يانغ غُم دوك".وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية عن أسفه الشديد لقرارات المحاكم، قائلا إن هذا الرفض غير مقبول وستتم متابعة الاستئناف على الفور، وأضاف أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان تعويض الضحايا.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن خطط لتعويض 15 من الضحايا وأسرهم من خلال مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية، التزاما بقرارات المحكمة العليا لعام 2018 التي أمرت شركتي "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة و"نيبون ستيل" بتقديم تعويضات.ومن بين الـ 15 مدعيا، وافق 11 منهم على قبول التعويضات من طرف ثالث، ورفض الخطة 4 منهم.