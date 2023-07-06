إجراء تحليلات مشتركة على مياه فوكوشيما بواسطة وكالة الطاقة الذرية وكوريا

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من المقرر أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزيد من التحليلات على عينات من المياه المخزنة في محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية بالاشتراك مع المعهد الكوري للأمان النووي.وأعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء أن مختبر الكيمياء الإشعاعية البيئية الأرضية التابع للوكالة والمعهد الكوري للأمان النووي سيجريان الجولتين الثانية والثالثة من التحليلات على عينات المياه ثم الكشف عن النتائج التي يتم التوصل إليها في تقرير مشترك خلال النصف الثاني من هذا العام.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت في وقت سابق عن نتائج تحليلها الأول للعينات في التقرير النهائي الخاص بها بشأن سلامة خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية.وسوف تلتزم التحليلات الإضافية بممارسة المقارنات بين المختبرات.وحصل مختبر الوكالة والمعهد الكوري على عينات من المياه في نوفمبر الماضي لإجراء تحليلات إضافية لتحديد ما إذا كانت المياه تحتوي على نويدات مشعة تتجاوز التركيز المسموح به، قبل مقارنة النتائج التي سيتوصلان إليها بالتحليل الذي أجرته شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، المشغلة للمحطة.