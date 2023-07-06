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كوريا الجنوبية تتعرض لموجة حرارة شديدة اليوم الخميس

Write: 2023-07-06 10:26:32

كوريا الجنوبية تتعرض لموجة حرارة شديدة اليوم الخميس

Photo : YONHAP News


من المتوقع أن تجتاح كوريا الجنوبية موجة حرارة شديدة اليوم الخميس، مع توقعات بوصول أعلى مستوياتها في فترة بعد الظهر عند 31 درجة مئوية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه تم إصدار تحذير بشأن الطقس الحار في المناطق الداخلية الجنوبية لمقاطعة "كيونغ كي"، ومقاطعة "كانغ وان"، والأجزاء الشرقية من مقاطعة جنوب "جولا" و"كيونغ سانغ".
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العليا في فترة بعد الظهر إلى ما بين 27 و35 درجة في جميع أنحاء البلاد.
كما توقعت الهيئة أن تشهد المناطق الساحلية الشرقية للبلاد ليلة استوائية مرة أخرى اليوم الخميس.
وتحدث الليالي الاستوائية عندما تكون درجة الحرارة الدنيا بين الساعة 6 مساء و9 صباحا من اليوم التالي أعلى من 25 درجة مئوية.
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