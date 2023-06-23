40 % زيادة في قيمة عقود الشركات الكورية لإنشاء مصانع في الخارج

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أبرمت الشركات الكورية عقودا خاصة لإنشاء مصانع في الخارج بقيمة 13 مليارا و50 مليون دولارخلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 40.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عندما سجلت 9 مليارات و310 ملايين دولار.جاء ذلك في بيانات أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم بشأن أداء الشركات المحلية في الحصول على عقود لإنشاء مصانع في الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري.وحسب المناطق، زاد حجم تلك العقود بدرجة كبيرة في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغت قيمتها في منطقة الشرق الأوسط 7 مليارات و20 مليون دولار، بزيادة نسبتها 552.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي تم خلالها تسجيل مليار و80 مليون دولار، كما يعد ذلك أفضل أداء تسجله الشركات الكورية في الشرق الأوسط خلال السنوات الثماني الأخيرة.وفي قارة إفريقيا بلغت قيمة العقود التي أبرمتها الشركات الكورية مليارا و700 مليون دولار، بزيادة نسبتها 331.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وفي المقابل، انخفضت قيمة العقود ذات الصلة قليلا في كل من آسيا وأوربا والقارة الأمريكية.ففي آسيا بلغت قيمة تلك العقود مليارين و700 مليون دولار بانخفاض نسبته 48% مقارنة مع العام الماضي، بينما انخفضت في أمريكا بنسبة 46.5%، وفي أوربا بنسبة 27.5%.وحسب المنشآت، سجل قطاع المصانع الخاصة بالصناعات البتروكيميائية وتوليد الطاقة وتحلية المياه والمعدات والمنشآت الصناعية والنفط والغاز والشؤون البحرية ارتفاعا متساويا.وبلغت قيمة العقود الخاصة ببناء المصانع البتروكيميائية 7 مليارات و400 مليون دولار، بزيادة 119.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.وقالت وزارة الصناعة الكورية إنه من الملاحظ حدوث زيادة كبيرة في قيمة العقود في منطقة الشرق الأوسط نتيجة للدبلوماسية الاقتصادية التي يمارسها الرئيس الكوري "يون صوك يول"، بما في ذلك مباحثات القمة التي أجراها مع كل من السعودية في شهر أكتوبر من العام الماضي، والإمارات في شهر يناير هذا العام.