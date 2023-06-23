كوريا الجنوبية تطبق نظاما مضادا لطائرات الدرون الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

سيتم تطبيق نظام مضاد لطائرات الدرون في كوريا الجنوبية من أجل حماية المرافق الحكومية والعسكرية الرئيسية من الهجمات التي قد تتعرض لها بواسطة طائرات الدرون الكورية الشمالية.وفي هذا السياق، ستجري إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي مناقصة خاصة لشراء "نظام متكامل مضاد لطائرات الدرون في المناطق المهمة"، حتى يوم 8 من شهر أغسطس القادم.وقالت الإدارة اليوم إن المناقصة التي تبلغ قيمتها 48 مليارا و559 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 38 مليون دولار، مخصصة لمواجهة هجمات طائرات الدرون المعادية التي تستهدف المنشآت الرئيسية للقوات البرية والبحرية والجوية مثل القواعد الجوية والموانئ البحرية، وكذلك الجهات الحكومية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها كوريا الجنوبية مثل هذا النظام في إطار خطة التعامل مع هجمات طائرات الدرون الكورية الشمالية، التي كان الجيش قد قدمها للرئيس "يون صوك يول" في أعقاب هجمات بطائرات الدرون الكورية الشمالية في نهاية العام الماضي.وأوضح الجيش الكوري الجنوبي في تلك الخطة أنه سيعمل على تأمين مختلف أنواع نظم مواجهة طائرات الدرون الكورية الشمالية مع تقليل الخسائر المدنية إلى أقل مستوى ممكن.وكان الجيش الكوري الشمالي قد انتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي يوم 25 ديسمبر الماضي باستخدام 5 طائرات درون، دخلت إحداها لمنطقة حظر الطيران بالقرب من المكتب الرئاسي ومقر وزارة الدفاع في منطقة يونغ سان.وفي ذلك الوقت، طارد الجيش الكوري الجنوبي طائرات الدرون الكورية الشمالية وأطلق حوالي 100 طلقة بمدفع عيار 20 ملليمترا من مروحية كوبرا هجومية، لكنه فشل في إسقاطها.