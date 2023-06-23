كوريا تكشف غدا الجمعة عن تقييمها لخطة تصريف المياه الملوثة من فوكوشيما

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من المقرر أن تعلن الحكومة الكورية غدا الجمعة عن تقييمها الشامل الذي استغرق عامين، لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة.وقال النائب الأول لوزير تنسيق السياسات الحكومية "بارك غو يون" اليوم الخميس إن نتائج التحقيق أحادي الجانب الذي أجرته كوريا الجنوبية بقيادة المعهد الكوري للسلامة النووية، والذي بدأ منذ أغسطس 2021؛ سيتم الكشف عنه غدا خلال الإحاطة اليومية.وسوف يستند التقييم إلى التحليل الخاص بالمعهد والبيانات الأولية التي حصل عليها فريق الخبراء الكوري الذي أجرى عمليات تفتيش ميدانية في فوكوشيما خلال شهر مايو الماضي، وتقييم للاختبار الياباني لمنشآت التصريف، وآراء الخبراء الكوريين بشأن التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال "شين جيه شيك" مدير إدارة الطوارئ الإشعاعية في لجنة الأمن والسلامة النووية، إن التقرير سيحتوي أيضا على توصيات من سيول إلى طوكيو فيما يتعلق بخطة التصريف المرتقبة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضع طوكيو تفاصيل خطة التصريف، وأن تبدأ في تنفيذها في غضون هذا الصيف.وتخطط هيئة التنظيم النووي اليابانية لإصدار شهادتها للشركة المشغلة للمحطة، وهي شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، غدا الجمعة، وهي الخطوة الأخيرة قبل بدء تصريف المياه.