مجموعة من الملحقين العسكريين الأجانب في كوريا تحيي ذكرى معركة يون بيونغ الثانية

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قررت مجموعة من الملحقين العسكريين لـ19 دولة لدى كوريا الجنوبية، تنظيم فعالية خاصة في ذكرى معركة "يون بيونغ" البحرية الثانية.وتم تنظيم الحدث الذي يعد الأول من نوعه في فندق "فور سيزونز" في منطقة "كوانغ هوا مون" في سيول أمس، حيث تبرعت المجموعة بعدد من المنح الدراسية إلى مؤسسة "المنح الدراسية للقوات البحرية" بقيمة 629 ألف وون أولا، وهو ما يرمز إلى يوم نشوب المعركة، على أن تتبرع السفارات الأخرى لدى كوريا بمبالغ إضافية إلى تلك المؤسسة الكورية.وفي هذا السياق، أعرب العميد الجوي "شميم إسلام" من بنغلاديش عن سعادته كجندي يرتدي الزي العسكري، بأن يشارك في دعم الجنود الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم وأفراد عائلتهم، رغم اختلاف الأوطان.يشار إلى أن المجموعة مكونة من ملحقين عسكريين تابعين لـ19 دولة، من بينها بنغلاديش والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلاند وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا.وكانت معركة يون بيونغ البحرية الثانية بين الكوريتين قد نشبت نتيجة بعد أن انتهكت سفينتا دورية كوريتان شماليتان خط الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية، وشنتا هجوما مفاجئا على السفينة "تشام سوري 259" التابعة للقوات البحرية الكورية الجنوبية في الساعة العاشرة من صباح يوم 29 يونيو 2002.وفي المقابل، ردت القوات البحرية الكورية الجنوبية على ذلك الهجوم مما أسفر عن مصرع ستة من جنودها، من بينهم الرائد "يون يونغ ها"، بينما قُتل من القوات الكورية الشمالية 30 فردا.