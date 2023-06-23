مناقشات بين سيول وواشنطن حول عقد أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية

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تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناقشات حاليا بشأن عقد الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية النووية في سيول في منتصف هذا الشهر.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري أمس للكي بي إس بأن الجانبين يجريان المناقشات ذات الصلة لعقد الاجتماع الأول للمجموعة، التي تعد بمثابة هيئة استشارية للردع الموسعة بهدف الرد على التهديدات النووية الكورية الشمالية.وجاءت هذه التحركات لأول مرة منذ اتفاق رئيسي البلدين في شهر أبريل الماضي على بيان واشنطن الذي ينص على التزام الولايات المتحدة بتوفير الردع الموسع لكوريا الجنوبية، وتكوين المجموعة الاستشارية النووية.ويخطط الجانبان من خلال الاجتماع المرتقب لتبادل المعلومات حول تشغيل الأسلحة النووية والاستراتيجية الأمريكية ومناقشة خطط التصميم والتنفيذ للعمليات النووية المشتركة.ومن المتوقع أن يتم عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة شهور.وتعليقا على ذلك، قال السفير الكوري لدى واشنطن "جو هيون دونغ" إنه في ظل تجسد التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية فعليا، فإن المناقشات لعقد الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المستمدة من بيان واشنطن، تحرز تقدما حقيقيا.