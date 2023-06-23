الرئيس يون يتوجه إلى ليتوانيا لحضور قمة الناتو

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" وقادة آخرين على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا الأسبوع القادم.وأعلن المكتب الرئاسي اليوم الخميس عن تفاصيل جولة "يون" الخارجية التي تستغرق 6 أيام والتي سيزور خلالها ليتوانيا وبولندا بدءا من يوم الاثنين حتى يوم السبت، وبرفقته السيدة الأولى "كيم كون هي".وفي أثناء حضوره قمة الناتو للمرة الثانية بصفته مراقبا، سيناقش "يون" مع قادة دول العالم الحرب في أوكرانيا، والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتهديدات الأمنية الناشئة حديثا.كما سيعقد "يون" محادثات ثنائية مع الأمين العام للناتو ورؤساء كل من ليتوانيا وهولندا والنرويج. وأكد المكتب الرئاسي الكوري أن التنسيق جارٍ أيضا لعقد قمة مع "كيشيدا".وبعد ذلك سيتوجه "يون" إلى بولندا مساء الأربعاء في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس "أندريه دودا". وسيحضر "يون" حفل ترحيب رسمي صباح الخميس، قبل عقد قمة مع "دودا" لمناقشة تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لإقامتها هذا العام.كما سيلتقي "يون" برئيس الوزراء البولندي وقادة البرلمان هناك، وسيحضر أيضا منتدى الأعمال ويزور جامعة محلية ويلتقي بالكوريين المقيمين هناك.وحول التوقعات بأن "يون" قد يزور أوكرانيا بسبب قربها من تلك الدول، نفى المكتب الرئاسي ذلك قائلا إن "يون" لا يعتزم القيام بتلك الزيارة.