وفد من كبار رجال الأعمال الكوريين يرافق الرئيس يون إلى بولندا

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من المقرر أن يرافق الرؤساء التنفيذيون لـ89 من كبرى الشركات الكورية الرئيس "يون صوك يول" خلال زيارته الرسمية إلى بولندا الأسبوع القادم.وأعلن اتحاد الصناعات الكورية أمس الخميس عن تشكيلة الوفد التي تضم شركات من مجموعة من القطاعات، مثل الطيران والدفاع.وتم اختيار تلك الشركات من بين الذين قدموا طلبات إلى الاتحاد، وبناء على نتائج الأعمال المحتملة وأداء التجارة والاستثمار السابق مع بولندا.وتضم القائمة المديرين التنفيذيين لـ24 شركة كبرى، بما في ذلك "إل جي" و"هان هوا" و"إل إس" و"سام سونغ" للإلكترونيات، بالإضافة إلى شركة "هيون ديه روتيم" التي تصدر الدبابات القتالية "كيه 2" إلى بولندا، وشركة "هان هوا" للصناعات الجوية والفضائية التي تزود بولندا بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع "كيه 9" وقاذفات الصواريخ المتعددة.يُذكر أن حوالي 300 شركة كورية جنوبية تعمل حاليا في بولندا.