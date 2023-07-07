الرئيس الكوري يخطط لمناقشة تعزيز المشاركة الاستراتيجية مع بولندا

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من المقرر أن يقوم الرئيس "يون صوك يول" بزيارة رسمية إلى بولندا يوم الأربعاء القادم، بعد حضوره قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، في ليتوانيا.وستبدأ الزيارة بحفل ترحيب صباح يوم الخميس، ثم يعقد قمة مع الرئيس البولندي "أندريه دودا" لمناقشة تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية والتي يصادف تأسيسها الذكرى السنوية العاشرة هذا العام.وقال مسؤول رئاسي كبير إن بولندا أعربت عدة مرات عن نيتها استضافة الرئيس "يون" والسيدة الأولى، منذ أن وجهت الدعوة إليهما في شهر يونيو الماضي، وسوف تعمل الزيارة القادمة على تعميق التعاون مع بولندا التي تعتبر بمثابة بوابة إلى منطقة غرب أوربا.وخلال القمة، من المتوقع أن يناقش الرئيسان الكوري والبولندي أيضا التعاون للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.وتعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى بولندا، منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في عام 2009، أي قبل حوالي 14 عاما.ومن ناحية أخرى، نفى المكتب الرئاسي الكوري التكهنات بشأن زيارة "يون" المحتملة إلى أوكرانيا، قائلا إنه لا توجد مثل هذه الخطط.