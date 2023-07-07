استمرار مفاوضات الحد الأدنى للأجور بدون تنازلات كبيرة من الأطراف المعنية

Photo : YONHAP News

قدمت وفود العمال والإدارة في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور تنازلات طفيفة أمس الخميس مع استمرار المفاوضات.وفي الجلسة العامة الحادية عشرة للجنة الحد الأدنى للأجور، التي عُقدت في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ"، اقترح ممثلو العمال رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم إلى 12 ألف وون في الساعة، بينما اقترح ممثلو الشركات 9700 وون.ومقارنة بمقترحاتهم يوم الثلاثاء، خفض العمال مقترحهم بمقدار 130 وونا للمطالبة بزيادة نسبتها 24.7% في الحد الأدنى للأجور للعام القادم، في حين رفعت الإدارة اقتراحها بنسبة 0.8% بزيادة قدرها 50 وونا.وتعني الاقتراحات الأخيرة أن العامل بدوام كامل سوف يحصل على أكثر من 2.5 مليون وون، أي ما يقارب ألفي دولار، شهريا حسب مقترح العمال، وما يزيد قليلا عن مليوني وون حسب مقترح ممثلي إدارات الشركات.كما تم تقديم مقترحات إضافية خلف الأبواب المغلقة يوم أمس الخميس، والتي سيتم الكشف عنها في الجلسة العامة الثانية عشرة المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم.وتضم اللجنة الثلاثية تسعة ممثلين من كل من العمال والإدارة والجمهور، وقد تخلفت بالفعل عن الموعد النهائي لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم. ويجب أن يتم تسليم القرار النهائي من اللجنة إلى وزير العمل بحلول منتصف هذا الشهر، حتى يعلن الوزير عنه بحلول 5 أغسطس.