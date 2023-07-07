أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية من كوريا اليوم الجمعة

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ستهطل أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية من كوريا، بما في ذلك جزيرة "جيجو"، مرة أخرى اليوم الجمعة، بينما من المتوقع أن تكون السماء ملبدة بالغيوم في منطقة العاصمة ومقاطعة "كانغ وان".ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الجمعة، من المتوقع هطول ما بين 50 إلى 150 ملليمترا من الأمطار في مقاطعتي جنوب "جولا" وجنوب "كيونغ سانغ" وفي جزيرة "جيجو" حتى يوم السبت، بينما من المتوقع هطول أمطار بمعدلات تتراوح بين 20 إلى 100 مليمتر في مقاطعة شمال "جولا" والأجزاء الجنوبية من شمال "كيونغ سانغ".ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الجنوبية من مقاطعة "تشونغ تشُنغ" والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ما بين 5 ملليمترات و30 ملليمترا من الأمطار.ومن المرجح أن تضرب أمطار غزيرة تتراوح بين 30 إلى 60 ملليمترا في الساعة أجزاء من جزيرة "جيجو" ومقاطعة جنوب "جولا" اعتبارا من صباح الجمعة، ومقاطعات شمال "جولا" وجنوب "كيونغ سانغ" اعتبارا من بعد ظهر الجمعة.وستهدأ الأمطار صباح غد السبت، باستثناء "جيجو" والمناطق الساحلية الجنوبية.وسوف تصل درجات الحرارة العظمى بعد الظهر إلى ما بين 22 إلى 33 درجة مئوية اليوم، وهي أعلى قليلا من أمس، في منطقة العاصمة ومقاطعة "كانغ وان"، لكنها أقل بكثير في منطقة "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية.