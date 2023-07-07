الحكومة الكورية تعلن عن تقييمها لخطة تصريف مياه فوكوشيما

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعلن الحكومة الكورية عن النتيجة الشاملة لتقييم السلامة الذي أجرته لمدة عامين لخطة تصريف اليابان للمياه الملوثة المخزنة في محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة.وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في الساعة 11 صباحا اليوم الجمعة خلال إحاطة يومية عن خطة التصريف في المجمع الحكومي في سيول.وسوف يقدم وزير تنسيق السياسات الحكومية "بانغ مون كيو"، الذي يقود فريق العمل الحكومي المعني، ورئيس من لجنة الأمن والسلامة النووية "يو غوك هي"، الذي أشرف على إنتاج التقرير، شرحا مفصلا للتقييم.كما أعلن النائب الأول لوزير تنسيق السياسات الحكومية "بارك كو يون" أمس الخميس أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقق الخاص بسيول بقيادة المعهد الكوري للسلامة النووية منذ أغسطس 2021 خلال الإحاطة اليومية.وسوف يستند التقييم إلى التحليل الخاص بالمعهد، والبيانات الأولية التي حصل عليها فريق الخبراء الكوري الجنوبي الذي أجرى عمليات تفتيش ميدانية في مايو، وتقييم للاختبار الياباني لمنشآت الإطلاق، وآراء الخبراء الكوريين بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ومن ناحية أخرى، سيزور كوريا الجنوبية مساء اليوم الجمعة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" حيث يلتقي بوزير الخارجية بارك جين ورئيس مجلس الأمن القومي غدا السبت.