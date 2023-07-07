كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري في مايو

Photo : YONHAP News

عاد ميزان الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى تسجيل فائض في شهر مايو الماضي على خلفية زيادة مدفوعات الأرباح من الخارج.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي اليوم الجمعة، سجل ميزان الحساب الجاري فائضا قدره 1.93 مليار دولار أمريكي في مايو، متراجعا عن العجز البالغ 790 مليون دولار في الشهر الأسبق.ومع ذلك، سجل ميزان الحساب الجاري للأشهر الخمسة الأولى من العام عجزا قدره 3.44 مليار دولار، بانخفاض قدره 22.25 مليار دولار عن العام السابق.وسجل ميزان السلع فائضا قدره 1.82 مليار دولار في مايو، محققا فائضا للشهر الثاني على التوالي.وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 14.7% على أساس سنوي في مايو، وهو الشهر التاسع على التوالي من الانخفاض منذ سبتمبر من العام الماضي، كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 13.5% على أساس سنوي.وسجل ميزان الخدمات عجزا قدره 910 ملايين دولار، حيث سجل ميزان السفر عجزا قدره 820 مليون دولار، مع زيادة الرحلات إلى اليابان بوتيرة حادة.